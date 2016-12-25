اللواء المطير يدشِّن «مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد»

دشَّن قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن فهد بن عبدالله المطير، في مستشفى القوات المسلحة بالشمالية صباح أمس «مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد» الذي يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالعناية بأطفال التوحد على أيدي متخصصين ذوي خبرة عالية في هذا المجال، بهدف تأمين بيئة مناسبة للأطفال وعائلاتهم، ويعمل المركز على تدريب الأطفال وتأهيلهم للتكيف مع المجتمع والتأقلم به. وقال مدير مستشفى القوات المسلحة بالشمالية العميد عبدالوهاب الفرائضي»إن افتتاح مركز التوحد يأتي امتداداً لما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة وكافة المستشفيات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الكريمة لكل ما من شأنه تقديم الخدمة الوقائية والعلاجية، مضيفاً أن المركز يقدم خدماته للأطفال المصابين باضطراب التوحد بدءاً من الكشف والتشخيص وانتهاءً بالعلاج اللازم من إعادة تأهيل ورعاية طبية، ويضم عدة أقسام تشمل عيادة للأخصائي النفسي وعيادة للأخصائي الاجتماعي وغرفة للإدراك الحسي وأربعة فصول للتأهيل والتعليم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٨) صفحة (٥) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١٦)