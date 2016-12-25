تركيز واضح على التعليم في جميع مستوياته

أشاد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، بميزانية الدولة، مؤكداً أن المملكة تثبت في كل عام قدرتها على تحقيق الإنجازات، وبناء المشاريع والاهتمام بالإنسان وأمنه وكريم حياته، وتحديد الرؤية الواضحة لتطوير التنمية، وتعزيز الموارد، والسير بالاقتصاد على طريق النمو والازدهار والاختراع والابتكار والاستثمار. وقال إن المتأمل في الميزانية يجدها ركزت تركيزاً واضحاً على التعليم في جميع مستوياته، فقد وجد أهل العلم وطلابه من خادم الحرمين الشريفين جل الاهتمام، والعناية والمبادرة إلى كل ما يسهم في تطوير العلم، ويعززه لدى الطلاب والطالبات والعاملين والعاملات في مجال التعليم، فحظي قطاع التعليم بأكبر وأضخم وأعلى ميزانية في العصر الحديث، وأعلى ميزانية بين القطاعات لهذا العام، فقد بلغت ميزانية قطاع التعليم أكثر من 200 مليار ريال، وهو دليل واضح وجلي على اهتمام القيادة الرشيدة الحكيمة، وإيمانها الأكيد بأن العلم طريق التقدم والتطور، ومن خلاله تتحقق الرؤى، ويستشرف المستقبل، وأن الشباب والشابات هم عصب هذه المرحلة، وقناديل نورها، ومرتكز بنائها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١٦)