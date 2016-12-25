أعلنت وزار الداخلية عن استشاهد الجندي سلطان الشراري، إثر إصابته في تبادل لإطلاق النار مع عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.
صرح المتحدث الأمني للوزارة بأنه عند الساعة الواحدة بعد ظهر أمس، تعرض أحد المراكز الحدودية المتقدمة لإطلاق نار عبر الحدود من عناصر حوثية داخل الأراضي اليمنية، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بالرد على مصدر النيران بالمثل والسيطرة على الموقف.
وأضاف: نتج عن تبادل إطلاق النيران إصابة الجندي سلطان بن عايد فرحان الشراري، واستشهاده قبل وصوله إلى المستشفى، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء.
«الداخلية»: استشهاد الجندي الشراري في الحد الجنوبي
أعلنت وزار الداخلية عن استشاهد الجندي سلطان الشراري، إثر إصابته في تبادل لإطلاق النار مع عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية.
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