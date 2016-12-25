بداية مبشرة لتطبيق «الرؤية 2030»

نوَّه رئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور خالد السبتي، بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، وما تضمنته من رؤى وتوجهات لتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ولتحقيق أولويات الوطن والمواطن. وأشار إلى أن الميزانية رغم الظروف الاقتصادية المحيطة تمثل بداية مبشرة ومتفائلة لتطبيق رؤية المملكة 2030 الساعية لتعزيز وتنويع فرص التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تخصيص ما يزيد على 200 مليار في هذه الميزانية لقطاع التعليم يعبِّر بوضوح عن عناية وإدراك الدولة وقيادتها -حفظها الله- لأهمية بناء الإنسان وإعداده وتأهيله وتدريبه بوصفه أهم وأغلى استثمار يجب العناية به، ولكونه أساس البناء الوطني وهدفه، وبالتالي أهمية تقوية المؤسسات التعليمية والتدريبية التي ينخرط فيها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٨) صفحة (٣) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١٦)