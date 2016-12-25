«نمور جدة» في طريقهم إلى هاوية الدرجة الأولى .. إلا إذا

سيكون الهبوط إلى الدرجة الأولى هو مصير نادي الاتحاد في حال لم يغلق ملف قضية المحترف الأرجنتيني داميان اليخاندرو التي كلفته حسم ثلاث نقاط من رصيده في دوري جميل للمحترفين، ما أدى إلى تنازله عن الصدارة وتراجعه إلى المركز الثالث في الترتيب العام للدوري. وعاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نادي الاتحاد بحسم ثلاث نقاط من رصيده في الدوري بسبب عدم تسوية قضية لاعب الفريق السابق الأرجنتيني داميان أليخاندرو، لكن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم ينفذ القرار ما أثار قلق الأوساط الرياضية من أن يتسبب ذلك في فرض عقوبات على الكرة السعودية، قبل أن تتدخل لجنة الانضباط أمس بقرار ألزم لجنة المسابقات بتنفيذ قرار “فيفا” بحسم النقاط الثلاث من نادي الاتحاد. وشكل قرار حسم النقاط الثلاث صدمة كبيرة للاتحاديين، وازدادت المخاوف في النادي التسعيني من أن تواصل الإدارة برئاسة حاتم باعشن مكابرتها وتعاملها غير الاحترافي في قضية اللاعب الأرجنتيني داميان أليخاندر ما يعني تدخل “فيفا” مرة أخرى بعقوبات جديدة قد تصل إلى تهبيط الفريق إلى الدرجة الأولى.

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٨) صفحة (١) بتاريخ (٢٥-١٢-٢٠١٦)