اختفاء طائرة عسكرية روسية تقل 91 شخصا متجهة لسوريا

اعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن اختفاء طائرة عسكرية من طراز “توبوليف 154″ تابعة لوزارة الدفاع الروسية، على متنها 91 شخصا، وذلك بعد وقت وجيز على إقلاعها من مطار سوتشي جنوبي البلاد، باتجاه مدينة اللاذقية السورية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصادر في وزارة الطوارئ في البلاد، أنه وفقا للبيانات الأولية فقد اختفت الطائرات عن شاشات الرادار بعد 20 دقيقة من إقلاعها، مضية أنها أقلعت في الساعة 05:20 وفقد الاتصال بها الساعة 05:40 بالتوقيت المحلي.

وذكرت وكالة “إنترفاكس” الروسية أنه كان على متن الطائرة 83 راكبا، بالإضافة إلى 8 أفراد هم طاقم الطائرة. ولم تشر أي مصادر روسية حكومية أو وسائل إعلام محلية إلى سبب فقدان الاتصال بالطائرة حتى اللحظة.

وأفادت وكالة “سبوتنيك” أنه كان على متن الطائرة صحفيون وموظفون عسكريون، بالإضافة إلى طاقم فرقة موسيقية، كانوا على ما يبدو سيحضرون احتفالات القوات الروسية في سوريا بأعياد الميلاد.

وتستخدم القوات الروسية قاعدة حميميم الجوية الواقعة على بعد 19 كيلومترا من محافظة اللاذقية، بموجب اتفاق مع الحكومية السورية وقعه الجانبان في أغسطس 2015، بنص على استخدام القوات الروسية للقاعدة إلى أجل غير مسمى.