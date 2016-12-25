الرئيس هادي يصل المكلا لمراقبة أداء الحكومة

في أول زيارة له منذ توليه الحكم..

وصل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، أمس، في أول زيارة له، برفقة رئيس الوزراء وعدداً من أعضاء الحكومة.

وسيقيم الرئيس هادي هناك لعدة أيام لمتابعة ومراقبة أداء الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة، وفقا لموقع يمن برس.

ووصل هادي إلى المكلا قادماً من العاصمة المؤقتة عدن التي زارها مؤخراً وانتقل للعمل فيها.

وتعد هذه الزيارة الأولى للرئيس هادي منذ توليه مقاليد الحكم في اليمن في 2012.

وتكتسب الزيارة أهمية بالغة في ظل التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة حضرموت خاصة في الجانب العسكري.