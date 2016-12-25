إصابة 8 معلمات في حادث مروري بالليث

تعرضت 8 معلمات لإصابات متفاوتة صباح اليوم في حادث مروري اثناء توجههن لمدارسهن بمحافظة الطائف.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي أن عمليات الهلال الأحمر بمحافظة الطائف تلقت بلاغاً من مواطن عند الساعة ٦:٥٤ص مفاده وجود حادث باص يقل عدداً من المعلمات وذلك قبل غميقه في الساحل وبه إصابتان.

وأضاف: تم توجيه فرقة الليث للموقع وعند وصولها أفادت بأن هناك ثماني إصابات لمعلمات وعلى إثر ذلك تم تدعيم الموقع بأربع فرق إسعافية.

وعند مباشرة الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لهن اتضح أن هناك 6 إصابات بسيطة واثنتين فوق المتوسطة وعلى إثر ذلك تم نقل 6 حالات عن طريق الهلال الأحمر لمستشفى الليث كما تم نقل حالتين بسيطتين عن طريق إدارة التعليم.