استدعاء 1316 مركبة هيونداي

استدعت وزارة التجارة والاستثمار 1316 مركبة هيونداي جينيسس 2015؛ بسبب خلل في برمجة لوحة العدادات، قد يؤدي إلى قراءات خاطئة، وعدم تفعيل الإشارات التحذيرية.

وطالبت الوزارة المتضررين بالتواصل مع الوكلاء لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.