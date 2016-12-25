بدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية

بدأت وزارة التعليم، اليوم، تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية وتعديلها على نظام “نور”، وتستمر حتي يوم 21 ربيع الآخر ، بعد أن تم تأخير هذا الإجراء لأسبوع بحسب المتحدث الرسمي لوزارة التعليم لوجود تحديثات على الأنظمة الإلكترونية.

وسبق وأن أصدر وزير التعليم، أحمد العيسى؛ تعميماً ببدء تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على محضر اجتماع بين وكيل الوزارة المدرسية ومشرف على تقنية المعلومات بشأن الخطة الزمنية لإطلاق نظام “نور” لشؤون المعلمين والخدمات الإلكترونية المقدمة لشاغلي الوظائف التعليمية.

وأشار تعميم الوزير، إلى أن التحديث سيكون له أثرٌ في احتساب الاحتياج وتجويد الخدمات الإلكترونية، وتحديد متطلبات الميدان التعليمي.