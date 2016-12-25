شرطة جازان تحبط 3 حيل للمهربين

تمكنت شرطة منطقة جازان من احباط 3 مخططات بأساليب متنوعة وخطط مبتكرة انتهجه المهربين لتهريب 10 نساء مخالفات من الجنسية الإفريقية وكميات من القات المحظور

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني، أن رجال الأمن بمراكز شرطة الريان والفطيحة والريث، تمكنوا من كشف أساليب مبتكرة لعمليات تهريب مخالفين ومواد مخدرة ومحظورة في 3 عمليات منفصلة.

وقال: في العملية الأولي تمكن رجال اﻷمن بمركز شرطة الريان من ضبط مركبة بها 10 نساء مخالفات من الجنسية اﻹفريقية”.

وفي العملية الثانية تم إحباط تهريب كمية من القات المحظور، في نقطة أمنية مفاجئة، كانت مخبأة بطريقة محكمة داخل خزان وقود وفي وضع مخفي جداً.

وفي الثالثة تم كشف حيلة مبتكرة وماكرة أنتهجها أحد المهربين لتهريب كميات من القات المحظور داخل أكياس اﻷرز ولكن حيلته لم تنطلِ على رجال اﻷمن وتمكنوا من كشفها واﻹطاحة بالمهرب.

وأشار الزهراني إلى أن قيمة ما تم ضبطه في تلك العمليات من القات المحظور تتجاوز النصف مليون ريال، مؤكداً إحالة اﻷشخاص والمضبوطات لجهة الاختصاص.

من جهته أثنى مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر بن صالح الدويسي على جهود الفرق القابضة حاثاً على بذل المزيد من الجهد وفق تطلعات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان ومتابعة واهتمام مدير اﻷمن العام.

