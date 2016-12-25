سقف خرساني ينهي حياة عامل في عسير

لقي عامل (ثلاثيني)، مصرعه، جراء سقوط سقف خرساني لبوابة فناء بمركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي، أن مركز عمليات الدفاع المدني بعسير، تلقى بلاغاً عن حادث سقوط سقف خرساني لبوابة حوش خارجية تحت الإنشاء لعمارة تعود ملكيتها لأحد المواطنين، بمركز تندحه بخميس مشيط ، ونتج عنه ” وفاة عامل بناء ” من جنسية عربية، في العقد الثالث من العمر.

فيما قامت فرقة الدفاع المدني برفع الأنقاض واستخراج جثة العامل وسلم الموقع للجهة الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص