احباط تهريب 5 كجم حشيش

أحبط جـمرك الميناء الجاف بالرياض محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 4 كيلو و 991 جرام، عُثر عليها مُخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الميناء الجاف داغر الداغر أنه وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبينًا أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأشار إلى أن منسوبي الجمارك السعودية عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية يواجهون باستمرار مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بجمـــيع أنواعها، مؤكداً بذل أقصى الجهود لمنع دخول أي محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.