1833 منشأة مخالفة لقرار التوطين

نفذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة، وذلك للتأكد من توطين مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها وقصر العمل فيها 100%، على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تم إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تم إغلاق 1146 منشأة وإنذار 162 منشأة أخرى.

وشدد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح على أن الوزارة بالتعاون مع وزارات، الداخلية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار والاتصالات وتقنية المعلومات لـن تتهاون مع مخالفي القرار، الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وأكد الفالح استمرار الحملات التفتيشية لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

من جهة أخرى، أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، وذلك منذ بدء المرحلة الثانية في الأول من ذو الحجة الماضي حتى الـ 21 من شهر ربيع الأول الجاري.

وتدعـو الوزارة إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الالكتروني (معا للرصد) على الرابط rasd.ma3an.gov.sa، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.