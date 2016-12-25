ضبط منشأة أعلنت عن فرصة وظيفية قيادية لوافد

أشار المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أنه نظراً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً من قيام منشأة خاصة بنشر إعلان عن وجود فرصة وظيفية قيادية تستهدف توظيف وافد من الجنسية العربية عليها.

وتبعاً لذلك فقد وقفت فرق التفتيش بمدينة الرياض على المنشأة وتحققت من صحة الإعلان المنشور في مواقع التواصل الاجتماعي، وتم على إثر ذلك ضبط مخالفة على المنشأة، واتخذت الاجراءات النظامية بحقها.

ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، عملاء الوزارة والمواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، من خلال تطبيق معاً للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل ورصد المخالفات، كما يمكن أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.