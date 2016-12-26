صحيفة الشرق – العدد 1849 – نسخة الدمام

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (١) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٦)

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