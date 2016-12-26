كلُّ مَن حَولَك -يا دكتورُ- جَمْعٌ مِن «دكاتِرْ»!

جمعُ تكسيرٍ.. وقِلَّه

وجموعٌ تتكاثر

ليس فيها من هو سالمْ

كلّها أحرفُ عِلّه

مثل فايروسٍ تناسل

في بلادي

لستَ خاسر

اشتري «دالاً» بألفٍ

وبألفٍ فاشتري كراساً من الكذب وشيئاً مِن ضمائر

وادّخر في الرصيدِ ألفاً لِتسافر

نحو مكّة.. واتلو في الحجر سورة غافر

أنت طاهر

«ثُم بعْ صدقكَ في كل «المنابر»

ارفعِ الصوت

وأعلي الحناجر

أنا دكتورٌ..

«اسمي مسبوقٌ بـ «دالٍ»

كنتُ حافٍ

فرقصتُ بتيهٍ

أنتشي زهواً

فوقَ حبلِ «الرّويلي»

بنعالٍ

قل «موافق»

لم يكن للشورى أيُّ ذكرٍ

أنا دكتورٌ

أنتَ مِثلي

كلّنا لـ «الدّالِ» نملِكْ

لستَ أنتَ «الفيل» وحْدَك

أنا فيلٌ

لِيَ خرطومٌ ودالٌ

لستُ من قُطعانِ «نَمْلِكْ»

أمتطي «الدّالَ»

أُحَلّقْ

فوقَ سُحبٍ

مِن مناصبْ

إن أشأْ أهبِطْ

فوقَ أعلاها

المراتبْ

غيري يشْقى في شقاءٍ

ويُشاغب

وأنا لستُ أعرف جُهداً أو متاعبْ

إنّما «الدالُ»

دلالٌ

وحنانٌ

وهي دفءٌ

وظلالٌ

ليس يُعصى لها أمرٌ

أسكرت

كلَّ الرؤسِ

فاستطالت (واستدارت)

فهي

ذِكرٌ

عند قومٍ صالحين

وهي خمرٌ

في كؤوس الشاربين

في بلادي

مليونُ نخلة

تؤتي أُكلاً كل حينٍ

في بلادي

مليون دكتورٍ ودكتورٍ ودكتورة

كلّهم

يغرسُ في «الوهمِ»

فسيله

لا تسلْ عن حجمِ هذي «الفشيله»؟!

قد هززنا جذوع «الوهم»

في كلّ وسمٍ

فتساقطْ

حَشفاً

وربحنا سوء كيله!!