هيئة المنشآت الصغيرة تكشف عن توجهاتها
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عادل الجبير.. القوي الأمين
قيادي في حزب صالح: الحوثيون لصوص
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وسائل التواصل الاجتماعي تأكل الوقت من أطرافه ، كأكل الحريق للغابات !
أكثر أوقات أكل الوقت :
= الواحدة بعد الظهر !
= الثالثة !
= الرابعة ..
= السابعة !
= الحادية عشر (+)
ليش ما قلت الثامنه ،،خايف من الشريان يا جمعان،، ،ولاّ آاااااخر ساعه مع بركِي أسلم .
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صحيفة الشرق - العدد 1849 - نسخة الدمام
صحيفة الشرق - العدد 1849 - نسخة جدة
وسائل التواصل الاجتماعي تأكل الوقت من أطرافه ، كأكل الحريق للغابات !
أكثر أوقات أكل الوقت :
= الواحدة بعد الظهر !
= الثالثة !
= الرابعة ..
= السابعة !
= الحادية عشر (+)
ليش ما قلت الثامنه ،،خايف من الشريان يا جمعان،، ،ولاّ آاااااخر ساعه مع بركِي أسلم .