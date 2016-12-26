وصلت لاس فيغاس خلال الأسبوع الماضي إلى خط النهاية في تحقيق هدفها الذي استمر 10 سنوات بالاعتماد بشكل كلي على الطاقة المتجددة.
وقالت عمدة لاس فيغاس الأمريكية، كارولين غودمان: «أصبحت المدينة الآن واحدة من المدن القليلة في العالم بأسره التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل»، حسب صحيفة الإندبندنت.
ووصلت لاس فيغاس إلى هدفها بفضل افتتاح محطة الطاقة الشمسية Boulder Solar 1 وقدرتها 100 ميغا وات، التي تقع بالقرب من مدينة بولدر. وزودت الآن المباني الحكومية في المدينة وأضواء الشوارع والحدائق، بالطاقة المتجددة.
ومنذ أن بدأ مشروع لاس فيغاس منذ 2008، انخفضت انبعاثات الطاقة بنسبة 30%، وفقا لتقارير مجلة Las Vegas Review-Journal.
وألهم هذا المشروع عديداً من النوادي والمنتجعات في لاس فيغاس، للإعلان عن خططها الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.
واستثمرت لاس فيغاس أكثر من 40 مليون دولار في المشروع على مدى سنوات، وفرت الحكومة من خلاله أكثر من 5 ملايين دولار تُصرف على مصادر الطاقة سنويا، وذلك منذ تثبيت الألواح الشمسية أعلى المباني.
وبحلول نهاية عام 2017، تخطط لاس فيغاس أيضا للاعتماد على سد هوفر «Hoover « كمصدر للطاقة للمرة الأولى في التاريخ.
بعد تخطيط 10 سنوات
لاس فيغاس تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل
وصلت لاس فيغاس خلال الأسبوع الماضي إلى خط النهاية في تحقيق هدفها الذي استمر 10 سنوات بالاعتماد بشكل كلي على الطاقة المتجددة.
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بالامس كنت اعلق عند الدكتور الواصل واخبره ان السعوديه في في 6 اشهر على اقل تقدير تكون درجة الحراره في معظم اجزاءها فوق الاربعين وتضرب حتى فوق الخمسين وان محاولة الترشيد في جو كهذا محاوله عبثيه …
الا ان سعادته ومن برجه الشاهق الارتفاع يرفض هذا الكلام ويريد منا نحن النحالين المنتفين ان لا نستهلك الطاقه مع ان الحلول التي اعطيتها لها هي التي ستحل مشكلتنا مع الاستهلاك الكبير للكهرباء …
وقد اخبرت سعادته ان استخدام الطاقه الشمسيه في توفير الطاقه لاعمدة الاناره في الشوارع كمرحله اولى سيوفر علينا كثيرا ثم الانتقال الى دعم المواطن بالواح الطاقه الشمسيه وانشاء مصانع لها عندنا وتقليل سعرها وزيادة جودتها هو حل اخر مع انشاء وسائل نقل عامه شامله ومريحه ونظيفه وربط المدن بالقطارات لنقل الركاب وسياراتهم والبضايع وهذا هو الحل ….
الا ان سعادته حفظه الله اصر ان علىى المواطن الترشيد ….؟
وهنا تتجلى الحقيقه المره ….نحن لدينا ازمة فكر …..ابتسم
لهذا يتم تحميل المواطن كل اخطاء التخطيط عندنا وندفعه الثمن ونهرب من الحلول الواقعيه وصدق المثل الشعبي ….
ما تطيح السقيفه الا على الضعيفه …….ابتسم