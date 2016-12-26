لاس فيغاس تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل

وصلت لاس فيغاس خلال الأسبوع الماضي إلى خط النهاية في تحقيق هدفها الذي استمر 10 سنوات بالاعتماد بشكل كلي على الطاقة المتجددة.

وقالت عمدة لاس فيغاس الأمريكية، كارولين غودمان: «أصبحت المدينة الآن واحدة من المدن القليلة في العالم بأسره التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل»، حسب صحيفة الإندبندنت.

ووصلت لاس فيغاس إلى هدفها بفضل افتتاح محطة الطاقة الشمسية Boulder Solar 1 وقدرتها 100 ميغا وات، التي تقع بالقرب من مدينة بولدر. وزودت الآن المباني الحكومية في المدينة وأضواء الشوارع والحدائق، بالطاقة المتجددة.

ومنذ أن بدأ مشروع لاس فيغاس منذ 2008، انخفضت انبعاثات الطاقة بنسبة 30%، وفقا لتقارير مجلة Las Vegas Review-Journal.

وألهم هذا المشروع عديداً من النوادي والمنتجعات في لاس فيغاس، للإعلان عن خططها الاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة.

واستثمرت لاس فيغاس أكثر من 40 مليون دولار في المشروع على مدى سنوات، وفرت الحكومة من خلاله أكثر من 5 ملايين دولار تُصرف على مصادر الطاقة سنويا، وذلك منذ تثبيت الألواح الشمسية أعلى المباني.

وبحلول نهاية عام 2017، تخطط لاس فيغاس أيضا للاعتماد على سد هوفر «Hoover « كمصدر للطاقة للمرة الأولى في التاريخ.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (١٦) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)