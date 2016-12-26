إحباط تهريب 4.9 كيلوجرام حشيش

الرياض ـ الشرق

أحبط جمرك الميناء الجاف في الرياض محاولة تهريب كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت 4 كيلوجرامات و991 جراماً، عُثر عليها مُخبأة داخل إحدى الإرساليات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

وأوضح مدير عام جمرك الميناء الجاف داغر الداغر، أنه وصلت للجمرك إرسالية بضائع وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من الحشيش مُخبأة بطريقة فنية داخل تجاويف القواعد الخشبية الحاملة للإرسالية، مبيناً أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن منسوبي الجمارك السعودية يواجهون باستمرار عبر المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، مثل هذه الطرق التي تستغل الإرساليات القادمة إلى المملكة لمحاولة تمرير الممنوعات بجميع أنواعها، مؤكداً بذل أقصى الجهود لمنع دخول أي محاولة من شأنها المساس بصحة وسلامة المجتمع وأمن الوطن.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٧) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)