«الشورى»: حريصون على مواكبة جهود برنامج «التوازن المالي»

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، حرص المجلس ولجانه المتخصصة على مواكبة جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتحقيق برنامج التوازن المالي هدفاً مهماً يتمثل في ميزانية متوازنة بحلول عام 2020 من خلال المحاور التي أعلنت مؤخراً، وأبرزها تعزيز استدامة الإيرادات الحكومية، وتنمية الإيرادات غير النفطية، وتحسين وترشيد الإنفاق الرأسمالي، مع تركيز الإنفاق على المشاريع الأكثر استراتيجية، وضمان النمو الاقتصادي في القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومعالي مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

وبيَّن رئيس مجلس الشورى سعي المجلس إلى مواكبة الجهود الحكومية الحثيثة لإنجاز برامج رؤية المملكة 2030 وخطة التحول الوطني 2020 لتحقق مستقبلاً أفضل لأجيال الحاضر والمستقبل، لافتاً النظر إلى أن المجلس وضع خطة لعمله خلال هذه الدورة تواكب رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، مشيراً إلى أن الرؤية لا تقتصر على تحقيق تحوُّل في المجال الاقتصادي فحسب، بل ستشهد المملكة خلالها تحولاً على المستوى الاجتماعي بما يحقق للمواطن مزيداً من الرفاهية وللوطن التقدم والازدهار.

بعد ذلك استمع رئيس المجلس والحضور إلى عدد من رؤى رؤساء لجان المجلس المتخصصة بشأن عمل اللجان وتطويرها بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والتوجهات المستقبلية للدولة.

ثم استعرض المجتمعون المواضيع المدرجة على جدول أعمال الهيئة، حيث قررت الهيئة إحالة تقارير للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على جدول أعمال المجلس للفترة المقبلة تخص الأداء السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1436/ 1437هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة تقارير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للبنك السعودي للتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1436/ 1437هـ، كما وافقت على إحالة تقارير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة للعام المالي 1436/ 1437هـ.

ومن ضمن المواضيع التي وافقت الهيئة العامة على إحالتها على جدول أعمال المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وتقريرها بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1435/ 1436هـ.

كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة، تضمَّنت مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٣) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)