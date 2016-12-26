خادم الحرمين يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

خادم الحرمين لدى استقباله سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة

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الرياضواس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة الدكتور جوزيف ويستفول، الذي ودع الملك المفدى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

خادم الحرمين مصافحاً السفير جوزيف ويستفول


العيبان والطريفي والجبير خلال الاستقبال

العيبان والطريفي والجبير خلال الاستقبال

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٢) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)
الرياض  |  واس
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