نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، افتتح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش أمس، مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة الرياض، بحضور كل من معالي وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية الدكتور إسماعيل ديمير، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض الرويلي ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية كلمة عبّر فيها عن شكره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد، حفظهم الله، نظير ما تحظى به المؤسسة من دعم واهتمام في سبيل تحقيق أهدافها وتطلعاتها.
افتتاح مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية في الرياض
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، افتتح مساعد وزير الدفاع محمد بن عبدالله العايش أمس، مصنع أنظمة الاتصالات العسكرية في المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمدينة الرياض، بحضور كل من معالي وكيل وزارة الدفاع التركية لشؤون الصناعات الدفاعية الدكتور إسماعيل ديمير، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومعالي نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن فياض الرويلي ومعالي رئيس المؤسسة العامة للصناعات العسكرية المهندس محمد بن حمد الماضي.
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