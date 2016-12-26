«بلدية الخبر» تُعزز معايير السلامة في الشوارع

أنجزت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الصيانة والتشغيل تنفيذ أعمال الصيانة لشبكة الطرق، وذلك في إطار جهودها البلدية للحفاظ عليها وتحسينها ورفع كفاءتها بشكل مستمر.

وأوضح رئيس البلدية المهندس عصام الملا أنه تم الانتهاء من طلاء الأرصفة بكافة الشوارع الرئيسة والحيوية في المدينة وأعمال دهان المطبات الصناعية، بالإضافة إلى إعادة دهان وتخطيط المسارات في الشوارع وتجديد دهان خطوط المشاة وتركيب لوحات إرشادية ومرورية جديدة واستبدال التالف منها، بالإضافة إلى وضع علامات إرشادية أرضية قبل المطبات الصناعية، وتركيب عيون القطط في الشوارع، ووضع الشرائط العاكسة في المنعطفات.

كما تم عمل مصدات حماية في رؤوس الجزر في الطرق الرئيسة ونقاط الالتفاف في التقاطعات والمداخل والمخارج، وتركيب مصدات لمواقف السيارات، إلى جانب إنشاء عدد من معابر المشاة مؤخراً، مع عمل الاحتياطات اللازمة لإبطاء حركة سير السيارات من خلال رفع منطقة عبور المشاة، بحيث تعوق أو تخفف من سرعة السيارات إلى أدنى المستويات بما يحقق الأمان للمشاة أثناء عبورهم الطريق.

وأكد الملا أن إدارة الصيانة والتشغيل تعمل بشكل متواصل على تطوير وتحسين معايير السلامة وفق خطة تهدف إلى تفعيل برنامج مكثف لصيانة علامات الرصف وتجديد الخطوط الأرضية التي تفصل بين حارات الطرق وخطوط معابر المشاة والأسهم الأرضية، وتطبيق أفضل الممارسات وتوفير الظروف كافة التي تضمن سلامة مستخدمي الطريق، والحفاظ على جاهزية وكفاءة الشوارع وتأمين انسيابية تامة وسهولة في الحركة المرورية.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)