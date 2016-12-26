أمير مكة: «كيف نكون قدوة».. يدعم الوسطية

جدة ـ الشرق

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل أن مشروع المنطقة الثقافي، الذي أطلق في نسخته الأولى تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وشارك فيه 56 جهة حكومية وأهلية، يدعم فكرة الوسطية، ويهدف إلى بناء الإنسان ثقافيّاً وفكريّاً ومعرفيّاً.

وقال خلال استقباله في مكتبه بجدة، أمس، رئيس وأعضاء هيئة الصحافيين السعوديين، إ ن إمارة منطقة مكة المكرمة حرصت على تبني مشروع ثقافي فكري يهتم بإنسان المنطقة ويعمل على محاربة الأفكار السلبية ويركز على تنمية وتعزيز الطاقات والقدرات وإيجاد مبادرات ومنافسات تهدف إلى رفع مستوى الفكر لديه.

وأوضح الأمير خالد الفيصل أن المملكة قامت منذ تأسيسها على القرآن والسنة دستوراً ومنهجاً، لافتاً إلى أن الإنسان السعودي حباه الله بعدة مزايا يأتي في مقدمتها مجاورة البيت الحرام وخدمة قاصديه، ما يحتم عليه أن يكون أنموذجاً في التعامل والفكر.

وتطرق إلى تجربة إمارة منطقة مكة المكرمة وتبنيها مركز التكامل التنموي، مخاطباً هيئة الصحافيين بقوله «سعدت بحضوركم واطلاعكم على تجربة الإمارة في مركز التكامل التنموي، الذي بدأناه بطرح فكرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، ما أثمر عن تنفيذ أكثر من 14 مشروعاً تنمويّاً في مكة وجدة والطائف».

وأضاف «لم يقتصر دور المركز على ذلك، بل أسهم في تحويل عدد من المشاريع المتعثرة قابلة للتنفيذ، حيث يدار العمل من خلال شباب سعوديين مؤهلين أثبتوا كفاءة عالية».

من جهته، قدم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة الدكتور سعد مارق، شرحاً مفصلاً لأعضاء هيئة الصحافيين السعودية عن مشروع مكة الثقافي الذي يطلق بمشاركة نحو 56 جهة حكومية وأهلية وخاصة، قدمت 202 مبادرة، مشيراً إلى أنه تم تعميم شعار «كيف نكون قدوة» على جميع القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة عبر الوسائل الترفيهية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية، والرياضية، فيما سيتم وضع مؤشرات نجاح للخروج بنتائج ملموسة للبرنامج مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى تكوين لجنة إشراف متابعة لجميع الأنشطة والفعاليات في المنطقة للتأكد من استلهام الأنشطة العملية روح شعار البرنامج وهدفه الذي أطلق من أجله.

وأشار مارق إلى أن فريق مشروع مكة الثقافي سيعمل على تقييم وترشيح جميع الأنشطة والفعاليات المقامة في المنطقة، عبر لجنة الترشيح لتحديد المبادرات المتميزة في تحقيق رؤية وأهداف الشعار، بالإضافة إلى تكريم المبادرات والفعاليات والأنشطة المتميزة التي ساهمت في بناء الإنسان، عبر تحقيق أهداف المشروع بطريقة عملية مثرية، لافتاً إلى أن أمير المنطقة يتلقى تقريراً دوريّاً عن أعمال المشروع يتضمن ما تحقق من نتائج، مع تجهيز موقع إلكتروني للبرنامج يتضمن أيقونة لاستقبال الاقتراحات والأفكار، فضلاً عن إعداد الدليل التنظيمي للبرنامج بما يحقق النتائج المرجوة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٥) بتاريخ (٢٦-١٢-٢٠١٦)