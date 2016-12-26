مناقصة نقل التمور المخصصة للجمعيات الخيرية – وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشرقية

طباعة التعليقات

04

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٤٩) صفحة (٠٤) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٦)

الأكثر تعليقاً

الأكثر مشاركة في تويتر

الأكثر مشاركة في فيسبوك