قصف ريف حماة ومواجهات قرب مطار التيفور

استهدفت قوات النظام مناطق في بلدة حربنفسه بريف حماة الجنوبي، فيما قصفت مناطق في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد، اليوم الاثنين أن “فصائل المعارضة استهدفت تمركزات لقوات النظام في منطقة حاجز قرمص بريف حمص الشمالي، كما قصفت قوات النظام مناطق في قريتي المحطة وسنيسل بريف حمص الشمالي”.

ومن جهة أخرى، تتواصل المعارك العنيفة في محيط مطار التيفور بريف حمص الشرقي، ومحاور أخرى في بادية تدمر، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وتنظيم داعش من جانب آخر، وسط سقوط المزيد من القذائف التي يطلقها التنظيم على مناطق في جب الجراح وأبو العلايا بريف حمص الشرقي.