أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن اختيار زين الدين زيدان مدربا لتشكيلة تضم أفضل المواهب الواعدة في دوري الأبطال لعام 2016.

وبحسب رويترز، فقد ضمت التشكيلة لاعبين من 7 أندية تحت قيادة زيدان المدرب الحالي لريال مدريد والمتوج بدوري الأبطال وكأس العالم للأندية.

وتضم التشكيلة ثلاثي بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي ورفائيل جيريرو وكريستيان بوليسيتش بجانب ثنائي برشلونة سيرجي روبرتو وصمويل أومتيتي.

كما اختير الثنائي يوشوا كيميش وريناتو سانشيز من بايرن ميونيخ إضافة إلى ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان وفيكتور ليندلوف من بنفيكا وأندريه سيلفا من بورتو وتوماس ليمار من موناكو.