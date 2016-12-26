أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة

يتوقع لطقس المملكة اليوم، سماء غائمة جزئيًا على معظم المناطق مع فرصة لهطول أمطار على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وتنخفض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية، القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية ويتوقع تكون الضباب على شرق المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.

في حين تكون حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-35 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما تكون الرياح على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.