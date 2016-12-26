بن دغر: نعكف على إعداد موازنة 2017

أعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر “أن الحكومة اليمنية تعكف على إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2017، والتي ستكون لكل محافظات البلاد، بما فيها التي يسيطر عليها مسلحو جماعة الحوثيين”، بحسب صحيفة “المصدر أونلاين”، اليوم.

وقال بن دغر في تغريدة عبر حسابه بـ “تويتر” إن الحكومة الشرعية “تعكف عَلى الإعداد لموارنة 2017 بما يسهم في انها معاناة المواطنين جراء حرب الحوثي صالح ونهبهم الاحتياطي النقدي للمجهود الحربي”.

وأكد أن ميزانية الدولة للعام 2017 ستكون لكل المحافظات اليمنية وسيتم صرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في إطار هذه الموازنة.