الشوري يطالب بوضع حد لارتفاع تأمين السيارات

طالب مجلس الشورى، في جلسته العادية الرابعة، اليوم، بدعم مستشفى الملك فيصل التخصُّصي، بزيادة مخصّصات ميزانية إنشاء مركز التدريب والمحاكاة في المستشفى الرئيس بالرياض، وزيادة عدد وظائف التدريب للأطباء والممارسين الصحيين والمدربين، واستحداث بند الابتعاث لفرع مستشفى التخصُّصي بجدة.

كما طالب بدعم ميزانية المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل في بند الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصُّصية والمرجعية.

ودعا مجلس المنافسة، بالتنسيق مع مؤسسة النقد؛ لوضع حدٍّ للارتفاعات في أسعار التأمين على المركبات، واتخاذ ما يلزم لمنع الممارسات الاحتكارية، وتعزيز التنسيق مع الهيئات والأجهزة التنظيمية لضمان عدم تداخل الاختصاصات لتوفير بيئة استثمارية تنافسية عادلة، ودراسة تطبيق نظام المنافسة بالمثل على منشآت القطاعين العام والخاص.

كما دعا إلى دراسة تخفيض معدل التركز في السوق المحلي والمحدّد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة، إلى مستوى أدنى يتناسب مع أوضاع السوق ويعزز المنافسة العادلة.