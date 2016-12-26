ضبط مخالفات صحية في نجران

طبقت أمانة منطقة نجران نظام الجزاءات والغرامات البلدية على عددٍ من المحال التجارية المخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولة ميدانية للفرق الرقابية داخل مدينة نجران.

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، أن الجولة شملت صوالين الحلاقة والمطاعم والمخابز ومعاصر السمسم ومطاحن الحبوب، حيث تم ضبط عدد من المخالفات الصحية، كتدني مستوى النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وسوء حفظ المواد الغذائية، بالإضافة إلى عدم التقيد بالزي الرسمي واستعمال مواد غذائية مجهولة المصدر وعدم تغطية أوعية النفايات.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة عبدالله آل فاضل، استمرار وتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة وفقاً للبرامج ‏المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار مدينة نجران ووقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وعدوى الأمراض.