مدني الرياض يخمد حريقاً في عمارة سكنية

أخمدت فِرق الدفاع المدني بالرياض، حريقاً اندلع في عمارةٍ سكنية بحي منفوحة، دون تسجيل أيِّ إصابات أو وفيات.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني ‏بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، أن ‏غرفة التحكم والتوجيه بالدفاع المدني بمدينة الرياض تلقت بلاغاً عن اندلاع حريقٍ في عمارة سكنية وعلى الفور انطلقت فِرق الدفاع المدني للموقع، حيث اتضح أن الحريق اندلع في مدخل العمارة المكونة من ثلاثة أدوار والتي تحتوي على عددٍ من الشقق مما أدى لاحتجاز عددٍ كبيرٍ من أصحابها بسبب الأدخنة.

وعلى الفور عملت فِرق الدفاع المدني على اخماد الحريق وإنقاذ جميع من في العمارة، ولله الحمد لم تُسجَّل أي إصابة أو وفيات.