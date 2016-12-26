كشف الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان، عن نجاح شرطة المنطقة في ضبط أطراف واقعة مركبة الـ”كرايزلر”.

وأكد “الميمان” بأنه في إطار التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة؛ ورد إلى مركز شرطة الصحافة بلاغ فحواه خروج فتاة متبرجة مع شابين يستقلان مركبة من نوع كرايزلر.

وبعد التثبت من صحة المعلومات الواردة في البلاغ، قامت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة، بجملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن ضبط الشابين (سعوديين في العقد الثالث من العمر)؛ حيث أقرا بالخروج مع الفتاة.

وجرى إيقافهما وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.