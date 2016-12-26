المملكة ترفض أي قوات طائفية على أرض العراق

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، على معارضة المملكة لأي قوات طائفية على أرض العراق، وحرصها على عروبة العراق”.

وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني، ناصر جودة، إن الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة، مؤكدا أن ميليشيات الحشد يقودها ضباط إيرانيون.

وأضاف “نحرص على التصدي لأي عملية إرهابية عبر الحدود العراقية”.

كما أكد الجبير أن التعاون السعودي الأردني في مجال مكافحة الإرهاب قائم منذ أعوام، وأن المجلس التنسيقي الأردني مبني على أسس مؤسساتية.

من جانبه، أكد ناصر جودة أن الأردن حريص على توطيد علاقاته بالسعودية. وقال “نخوض معركة ضد إرهابيين يحاولون تشويه الإسلام”. وأضاف “حريصون على نجاح القمة العربية المقبلة”.