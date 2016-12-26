النصر يتغلب على الهلال بثنائية نظيفة.. ويحجز مقعداً في نهائي كأس ولي العهد

نجح نادي النصر في حجز مقعد له في نهائي كأس ولي العهد بعد تغلبه على نادي الهلال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

وفرض نادي النصر سيطرته الميدانية منذ انطلاقة الشوط الأول بغية تسجيل هدف مبكر، ونجح في الوصول لمبتغاه في الدقيقة “26″ عن طريق مهاجمه محمد السهلاوي من ركلة جزاء، وواصل النصر الضغط حتى تمكن من أحراز الهدف الثاني عن طريق مارين توماسوف عند الدقيقة “40″.

وفي الشوط الثاني حاول المدير الفني لنادي الهلال رامون دياز انقاذ الأمور والعودة لمجريات المباراة عن طريق الدفع بالثلاثي ناصر الشمراني و عبدالمجيد الرويلي ومجاهد المنيع بدلاً من نيكولاس ميليسي و تياجو الفيس وعبدالملك الخيبري، وبالفعل تمكن الهلال من مجاراة النصر، ولكن فشل في استغلال الفرص القليلة التي سنحت له أمام المرمي لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدفين دون رد.

وينتظر نادي النصر الفائز في ديربي جدة الذي سيقام غداً الثلاثاء بين الأهلي والاتحاد على مدينة الملك عبدالله الرياضية ” الجوهرة المشعة”.