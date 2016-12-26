خادم الحرمين يأمر بتنظيم حملة شعبية لإغاثة الشعب السوري

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي “

نظراً لما يتعرض له الأشقاء في سوريا من معاناة ، وخاصة المهجرين من حلب وغيرها الذين انقطعت بهم السبل بسبب الظروف الصعبة والأحداث المؤلمة التي يعيشونها. فقد أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، – أيده الله – بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء 28 / 3 / 1438هـ ، لإغاثة الشعب السوري الشقيق.

كما وجه خادم الحرمين بتخصيص مبلغ مائة مليون ريال لهذه الحملة، وأن يتولى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية تقديم المواد الإغاثية من أغذية وأدوية، وإيواء، واستقبال الجرحى وعلاجهم ، وإنشاء وتجهيز مخيم لهم. مع توزيع مساعدات شتوية شاملة بشكل عاجل جداً.

وقد دشن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحملة بتبرع قدره 20 مليون ريال، كما تبرع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، بمبلغ 10 ملايين ريال، وتبرع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمبلغ 8 ملايين ريال.