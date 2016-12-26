الاعتداء على إثيوبية حتى الموت في منفوحة

تمكنت أجهزة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، من ضبط شخصين من الجنسية الأفريقية، اثر اعتدائهما على امرأة مجهولة، مما أدى إلى وفاتها لاحقاً، وذلك بمنطقة حي منفوحة بالعاصمة الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، اليوم، أن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة، تلقّت بلاغًا من إحدى فرق هيئة الهلال الأحمر، عن وجود امرأة مجهولة يحتمل أن تكون من الجنسية الإفريقية، ملقاة بأرض فضاء بحي منفوحة، مصابة بكدمات في الظهر والرأس ونزيف بالدماغ.

وعلى الفور جرى إسعافها، وبالانتقال للمستشفى تعذّر سماع أقوالها لسوء حالتها الصحية، وفي وقت لاحق، توفيت وتم إيداعها ثلاجة مدينة الملك سعود الطبية لإجراء الصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة.

ونظرًا لأهمية البلاغ، فقد عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي على إجراء التحريات الموسعة لجمع واستقاء المعلومات في كل الاتجاهات، بهدف التوصل إلى تحديد هوية المتوفاة، ومن خلال التحريات تبين أنها (فتاة اثيوبية تبلغ من العمر سبعة عشر عامًا) تقيم في البلاد بصفة غير نظامية.

وبتكثيف البحث، تم تحديد دائرة الاشتباه في شخصين من الجنسية الصومالية، أشارت الدلائل إلى صلتهما بالفتاة، حيث جرى ضبطهما، وبسماع أقوالهما المبدئية أفادا أن الفتاة سبق أن أصيبت أثناء قدومها من بلدها عن طريق التهريب في حادث عرضي.

وقد تم إرسالها لمدينة الرياض من قبل قريبها المقيم في محافظة وادي الدواسر لعلاجها، إلا أن حالتها الصحية ساءت وقررا التخلص منها خوفًا من وفاتها. جرى إيقافهما في مركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العامّ بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.