مزاد علني – الشركة السعودية للكهرباء بالتعاون مع مؤسسة سلطان ناصر للمزاد العلني

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٠٥) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٧)

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