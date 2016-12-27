إعلان عن منافسات – القوات البحرية الملكية السعودية

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نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٠٦) بتاريخ (٢٠١٦-١٢-٢٧)

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