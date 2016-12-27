لا أعلم لماذا أشد ارتباط لمفردة نزاهة يكون عادة مقترناً بالانتخابات، ولماذا يتكرر لفظ «انتخابات نزيهة» هل هو اعتراف مبطن بأن أكثر الانتخابات غير نزيهة فعلاً؟

نحن الآن على مستوى الرياضة مازلنا في خطوتنا الثانية نحو التجربة الديموقراطية الانتخابية، وهذا يعني أننا مازلنا حديثي عهد بهذه التجربة التي أشاد الشارع بنزاهة خطوتها الأولى وشفافيتها ولا يفترض بنا أن نتراجع إذا لم نتقدم فهل تراجعت هذه الميّزة تحديداً في الانتخابات الحالية؟

كثير من الشكوك تحوم حول اثنين من المرشحين على الأقل، بسبب مايتداول عن حادثتين اتهم فيها مرشح باستضافة أعضاء من الجمعية العمومية لحضور مؤتمر إعلان برنامجه الانتخابي على حسابه، في حين قال آخرون إن المرشح الثاني دُفعت فاتورة العشاء الذي أقامه لأندية الشرقية عن طريق الشركة التي كان يعمل مديراً لها قبل استقالته من أجل الانتخابات والتي يقال إن شخصية رياضية بارزة تملك فيها أسهم تفوق الـ 5‎%‎ وتتهم هذه الشخصية المؤثرة التي تستطيع التأثير في خمسة أصوات بشكل مباشر وفي أصوات أخرى بطريقة أو بأخرى بأنها تسعى لتنصيب هذا المرشح للتحكم بالاتحاد المقبل.

إذا صدقت الروايتان فكلا المرشحين فعلاً قد وضع نفسه في مكان شبهة كان في غنى عنها، إلا أن الشبهتين لا تستويان فالمرشح الأول حتى وإن مست قضيته الجمعية العمومية، فلا أعتقد أنها مشكلة كبرى فمن يدعو ضيوفاً عليه أن يتكفل بهم كضيوف واللوم على من وافق أكثر ممن دعا، إضافة إلى أن الدعوة شملت مئات من خارج الجمعية، بل من خارج الوطن أيضاً، وكانت لعرض البرنامج الانتخابي أمام الملأ وهو في الأصل لا يهم سوى الجمعية العمومية التي دعيت لتسمع.

الأمر الثاني هل يعتقد أحد أن ذمم أعضاء الجمعية -الذين لايملكون القرار لوحدهم بل هم مندوبون عن أنديتهم في الأغلب ومهمتهم التصويت بحسب قرار النادي لا بحسب رغبتهم- رخيصة حتى تشترى بغرفة في فندق بألف ريال ووجبة عشاء؟

هل أخطأ المرشح؟ نعم أخطأ لكن الأمر ليس لهذه الدرجة لكن في المقابل ماعذر المرشح الآخر الذي دفعت عنه شركته السابقة فاتورة العشاء؟ هنا كأنه يؤكد ماقيل منذ إعلان ترشحه أنه مدعوم من شخصية رياضية تسعى لتنصيبه وإن كنت أثق أن تلك الشخصية قد لايكون ليس لها ناقة ولا جمل في ماحدث، لسببين، أولاً ثقتنا في نزاهتها وثانياً أنها تعلم أن دور الاتحاد في الأندية بعد الخصخصة محدود جداً لكن المرشح وبدلاً من أن يبدد شكوك الآخرين فهو يعززها لدرجة أن بعضاً سيتعامل معها كحقيقة حتى بعد فوزه – إن حدث- وسنبقى ندور في فلك الاتهام بأن هناك من يسيّر الاتحاد ويتدخل في شؤونه.

أتمنى أن تكون القصتان غير صحيحتين خصوصاً الثانية فنحن نحلم منذ زمن باتحاد هادئ يعمل ويخطط وينفذ بعيداً عن ضوضاء الاتهامات والتخوين والتشكيك، لذلك نريد انتخابات نزيهة وأنتم أهل للنزاهة ولاتحوموا حول الحمى فتوشكوا أن تقعوا فيها.