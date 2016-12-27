قلم يهتف
محمد آل سعد
«حساب المواطن» بين النظرية والتطبيق!
«حساب المواطن»، كما يتضح، برنامج وطني وضعته الحكومة لدعم الأُسَر ذات الدخل المنخفض، التي سوف تتأثر بالإصلاحات، لكي تتحمل تلك الأُسَر أعباء تلك الإصلاحات.
البرنامج، على هيئته المبدئية، رائع، وله أهداف جميلة منها: «تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عـــن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض، وتوجيه الدعم الحكومي المقدم للمواطنين، وتشجيع وتحفيز الأُسَر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه».
أجمل ما في هذا البرنامج أن الدّعم نقد، ويصرف للفئات المسـتحقة، ويمنح الأُسَر حرية التصرف في مبلغ البدل، سـواء بالإنفاق أو الادخار، كما أنه «ديناميكي» وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، ووفقاً لحجم الأُسْرَة ومكوناتها وحالتها المادية.
عند تطبيق البرنامج، بدءاً بالتسجيل وانتهاء باشتغال القائمين عليه وتحديثه لمواكبة المعطيات الاقتصادية، يُخشى من أمور عديدة: منها عدم إلمام بعض الناس بطريقة التسجيل الصحيحة، والمخاوف من قدرة الموقع على تحمل الدخول من قبل الملايين من المستفيدين في وقت واحد، خصوصاً، في الأيام الأولى للتسجيل، بالإضافة إلى مشكلات التقنية والتعقيدات الفنية الأخرى.
الناس قد مرّوا بتجارب مريرة مع بعض البرامج التي طرحتها الحكومة مؤخراً، الأمر الذي يحث القائمين على «حساب المواطن» أن يكونوا أكثر دقة، وأكثر حرصاً على عدم تعطيل مصالح الناس، خصوصاً، أن هذا البرنامج معنيّ بمعالجة أضرار الإصلاحات على حياة الأُسَر ذات الدخول المنخفضة.
إنْ تعثَّر الدعم الذي يقدمه «حساب المواطن» فقد لا تنتظر شركة الكهرباء، التي ستخلع «قاطعها» من مكانه في حال عدم التسديد «ولن ينفع الصوت بعد الفوت».
الحكومة صممت هذا البرنامج للوصول إلى أفضل مستويات العدالة في تقديم الدعم لمستحقيه، وستواصل جهودها في الدقة والموضوعية لزيادة كفاءة البرنامج وتطويره.
أيها القائمون عليه، إنه برنامج رائع، أكملوا روعته بحسن تطبيقكم له، وفقكم الله.
أحسنت د. محمد .. هناك الكثير من الاسر والافراد الذين لا يعرفون التقنية ولا التسجيل في الموقع المخصص لحساب الدعم .. وهذا قد يتأثر ويتعطل الدعم له .. وقد يكون هناك من يدخل معلومات غير صحيحة خاصة لمن ليس له حساب راتب حكومي .. فقد يكون هناك أخطاء كثيرة صعب التأكد من مصداقيتها .. وفق الله الجميع
أحسنت يا دكتور محمد على مقالك الرائع للتنبيه على بعض المشاكل المتوقعة لبرنامج حساب المواطن ..
الحمد لله على نعمة الأمن والأمان ونسأل الله أن يحفظ هذا الوطن الغالي حكومة وشعبا وكبرنامج مثل هذا يهتم بالمواطن له الاثر البالغ في نفوس الناس يؤكد اهتمام القيادة بهموم ومطالب المواطن ولكن الخوف أن يحل به ماحل بحافز يحتاج الى التحديث وله فترة نهاية التسجيل فتظهر للناس الصلاحيات التي يضعها القائمين على مثل ذلك البرنامج بهدف حرمان الناس من حق أقره الحاكم بهدف تقليص أعداد المستفيدين منه فبرنامج حافز إجراءات البرنامج تطالب المستفيد بالتحديث وعند دخوله وتحديثه لبياناته تنهال عليه الرسائل التي تؤكد عدم تحديثه لبياناته الأمر الذي يؤكد للمستفيد تعمد القائمين على البرنامج من المحاولة لاقصاء المستفيد وحرمانه من الاستفادة منه لك كاتبنا القدير وللقراء الافاضل خالص السلام وفائق الاحترام .