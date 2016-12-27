«العمل والتنمية الاجتماعية» تدشن المرحلة الثانية لتحديث بيانات ذوي الإعاقة

دشّن وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي الدكتور نايف بن محمد الصبحي، أمس، في مقر الوزارة بالرياض المرحلة الثانية من مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية المخصصة لتحديث بيانات مستفيدي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة «التقارير الطبية».

ودعا الدكتور الصبحي المستفيدين إلى الإسراع في رفع تقاريرهم الطبية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مؤكداً استمرار زيارة الباحثين الاجتماعيين لغير القادرين من المستفيدين على تحديث بياناتهم ورفعها إلكترونيّاً في منازلهم، في خطوة ترمي إلى خدمة ومراعاة ظروف المستفيدين ومساعدتهم على إتمام عملية التحديث وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

وجدد وكيل الضمان الاجتماعي تأكيده على أهمية مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية، واعتباره مشروعاً وطنيّاً يسهم في التحول من الرعوية إلى التنموية، موضحاً أن الهدف من رفع التقارير الطبية في المرحلة الثانية يهدف إلى التأكد من الحالة الصحية لذوي الإعاقة وتقييم مستوى الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة وفق نوع الإعاقة لتحديد الدعم المناسب لها.

وتستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحديث بيانات 451.546 شخصاً من ذوي الإعاقة في المرحلة الثانية التي تستمر ثلاثة أشهر حتى السابع والعشرين من شهر جمادى الآخرة المقبل.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة، وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)