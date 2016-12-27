يعتقد بعض الآباء والأمهات أن احتفاظ الطفل بشيء له وعدم مشاركته مع إخوته يعد دافعاً من دوافع الأنانية وحب الذات والرغبة في السيطرة؛ لكن الحقيقة أن ثمة ما هو إيجابي من الناحية التربوية في تصرفه هذا، وهو تعلم ثقافة الحق وامتلاك الشيء وعدم التعدي على أشياء الآخر ولو كان هذا الآخر أخاه الذي يشاركه الغرفة والألعاب نفسها.

كذلك يغيب عن أذهان كثير من الأسر تعليم أطفالها بعض المصطلحات التي تطلق على كل سلوك للتعدي عليهم مثل العنف اللفظي والعنف النفسي والعنف الجسدي وكذلك مصطلح التحرش ومصطلحات التعبير البسيطة عن تلك التعديات.

فلو كان الطفل يعرف أن صراخ معلمه عليه مثلاً أمام زملائه هو عنف نفسي، وأن تلفظ مدير المدرسة بألقاب معينة على الطلاب أمام الجميع يعدُّ عنفاً لفظيّاً لارتفعت لدينا ثقافة الوعي بالحقوق بصورة كبيرة نحن في أمسِّ الحاجة إليها.

فاليوم تختلط المفاهيم في مسألة الحقوق حتى على الكبار؛ فتجد زوجة تتلقى شتى أنواع العنف ولا تشتكي لأنها لا تعلم أنه يسمى عنفاً ويعاقب عليه فاعله ومن حقها عدم الصمت عنه.

ثقافة الحقوق أمر في غاية الأهمية خاصة وقد تبدلت معايير الثقة وأصبح الجميع بحاجة ماسة للحفاظ على حقوقهم أيّاً كانت وممن كانت، ومسألة غرسها في الطفل منذ الصغر سيمنحنا جيلاً واعياً بما له وما عليه في المستقبل.