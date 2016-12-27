كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب، عن توجهات الهيئة لمشاركة المواطن في بناء استراتيجيتها وفتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه بالمملكة.

جاء ذلك في كلمة له خلال ورشة عمل (معاً نبني قطاع الترفيه)، أقيمت أمس الأول في فندق (الريتز كارلتون) بالرياض، حيث أشار إلى أن الهيئة قامت بدعوة أكثر من 130 مهتماً ومستثمراً في قطاع الترفيه لكي تبني خططها وتوجهاتها المستقبلية بمشاركة المجتمع، لأنهم هم العنصر الأساس والمستفيد الأول من هذا القطاع، داعياً الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، وأبدى اعتزازه بعمله في هيئة تهدف لإسعاد المجتمع وإثراء الحياة لكل الناس.

وهدفت الورشة إلى مشاركة المجتمع في عدد من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في المملكة، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعم لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه والتطلعات والآمال المرجوة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية والشركاء والمهتمين بهذا المجال وعينات مختلفة من فئات المجتمع.

وذكرت الهيئة في مطلع الورشة أهم الإنجازات التي قامت بها حتى هذه اللحظة، وأنها مرَّت بعدة مراحل منذ تأسيسها، وصاحب ذلك إطلاق برامج تجريبية تهدف إلى قياس أداء الجهات المشغلة في بعض المرافق، واستنباط وجمع بيانات من الأفراد، وتنوعت هذه البرامج في عدة مدن رئيسة بالسعودية هي الدمام، الرياض، جدة، وعرض قدّم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ووصل مجموع الحضور لهذه البرامج الترفيهية إلى أكثر من 105 آلاف شخص، وتم تقديم ثماني فعاليات وأكثر من 44 عرضاً ترفيهياً، منها الفني والثقافي، كما تم عمل هذه الورشة بإدارة وإشراف بعض موظفي الهيئة من شباب وشابات السعودية، مما يدعو للفخر والامتنان بوجود كوكبة شابة تعمل لأجل صناعة القطاع وتطويره.

وتسعى هذه الورشة لأخذ مرئيات عينة من كافة فئات المجتمع ومشاركتهم الأفكار فيما يخص بناء قطاع الترفيه، كما تأتي كإحدى الخطوات التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه لوضع استراتيجية قطاع الترفيه في البلاد، وسيكون المدخل الأساس فيها احتياج مختلف الفئات المستهدفة سواء كانت المستفيد من برامج الهيئة ومشاريعها أو المستثمرين من رجال الأعمال.

كما تعمل أيضاً على تجهيز روزنامة عام 2017 التي ستحتوي على أنشطة ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع المناطق، وسيعلن عنها مطلع العام القادم.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)