أصدر مدير جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام الدكتور عبد الله الربيش، قراراً يقضي بتعيين المهندس طفيل بن يوسف اليوسف مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة.
من جهته، عبر المهندس اليوسف عن بالغ شكره وامتنانه لمدير الجامعة على هذه الثقة الغالية.
يذكر أن اليوسف يُعد من الكفاءات الشابة في مجال العلاقات العامة والإعلام، وحاصل على درجة الماجستير في الهندسة المعمارية من ولاية كولورادو الأمريكية، وله مساهمات عديدة في التصميم الحضري والتخطيط العمراني.
اليوسف.. متحدثاً إعلامياً في جامعة الفيصل بالدمام
أصدر مدير جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام الدكتور عبد الله الربيش، قراراً يقضي بتعيين المهندس طفيل بن يوسف اليوسف مديراً لإدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للجامعة.
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الله يوفقه يارب
وينفع بعلمه وعمله
الف مبرووووووووووووك