شبكات مياه جديدة لـ 9 أحياء في المدينة

أنهت مديرية المياه في منطقة المدينة المنورة، تنفيذ شبكات مياه جديدة في تسعة أحياء ومخططات بطول 100 كم.ط، وهي: «مخطط السلام، مخطط الريم في العزيزية، مخطط حي جشم في العنزى، مخطط شوران ل، مخطط شوران ج، مخطط شوران ن، مخطط شوران هـ، مخطط شوران ط، مخطط شوران»، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مخططات خاصة بمواقع متفرقة من المدينة المنورة وتحت إشراف المديرية بطول 37 كم.ط.

وأوضح مدير عام المياه في المنطقة المهندس صالح جبلاوي، أن المديرية تعمل على استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لطرح عقود تنفيذ التوصيلات المنزلية وفق الاعتمادات المالية المتاحة، ثم سيتم استقبال طلبات المواطنين لتركيب العدادات المنزلية في هذه الأحياء والمخططات، مبيناً أنه جارٍ العمل في تنفيذ شبكات المياه الجديدة بعدد 12 حياً ومخططاً بطول 180 كم.ط في مواقع متفرقة بالمدينة المنورة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الهجري الحالي.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٧) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)