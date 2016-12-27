إعلان أسماء الفائزين بجائزة خادم الحرمين لتكريم المخترعين والموهوبين

أعلن رئيس مجلس أمناء جائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور تركي بن سعود بن محمد، أسماء الفائزين بالجائزة الذين اعتمدهم المجلس في الدورة الثالثة.

وجاءت أسماء الفائزين المعتمدة بالجائزة في فئة المخترعين (الدكتور منير بن محمود الدسوقي، الدكتور علي بن عبدرب الرسول آل حمزه، الدكتور فارس بن دباس السويلم، الدكتور وليد بن فهد اللافي، الدكتور علي بن سعد الغامدي، الدكتور عبدالله بن محمد عسيري، الدكتورة خديجة بنت محمد الزائدي)، وفي فئة الموهوبين (الدكتور محمد بن مناع القطان، الدكتور عبدالله بن محمد الحمدان، الدكتور عبدالرحمن بن محمد الحزيمي).

وبيَّن رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أن الجائزة في دورتها الثالثة تلقت 134 ترشيحاً، تنوعت تخصصاتها لتشمل جميع مجالات الجائزة التي تضمنت: تقنيات المياه، والبترول والغاز، والبتروكيميائيات، والنانو، والحيوية، والمعلومات، والإلكترونيات والاتصالات والضوئيات، والفضاء والطيران، والطاقة، والبيئة، والمواد المتقدمة، والرياضيات والفيزياء، والطبية والصحية، والزراعية، والبناء والتشييد، مشيراً إلى أنه اعتمد اختيار الفائزين بناءً على تحكيم أعمال المتقدمين والمفاضلة بينها.

ورفع الأمير الدكتور تركي بن سعود الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على الرعاية والدعم اللذين حظيت بهما الجائزة، التي تجسد رؤيته -أيده الله- بأهمية رعاية ودعم المخترعين والموهوبين لتحقيق مزيد من التقدم والتطور وتحفيزاً لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يكون محوره الإنسان المتزود بالعلم والمعرفة، مباركاً للفائزين بالجائزة، متمنياً أن تكون هذه الجائزة محفزة لهم لتقديم مزيد من الإبداع والابتكار والاختراع، إلى جانب الإنجازات والإسهامات التي تعود بالمنفعة على الوطن خاصة والإنسانية عامة.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٢) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)