مذكرة لرعاية وتأهيل المفرج عنهم في الشرقية

أبرم مركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم الشرقية».

جاء ذلك أمس خلال فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الخامس، المقامة حالياً في مجمع الظهران التجاري.

وأوضح المدير التنفيذي لتراحم الشرقية الدكتور يوسف الراشد، أن المذكرة تهدف إلى تحقيق جهود الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للطرفين، وهدفهما العام المتمثل في تأهيل المفرج عنهم للاندماج في المجتمع، مبيناً أن مبادرة رعاية المفرج عنهم التي تم توقيعها خلال الفعاليات تشمل تقديم برامج التدريب المنتهي بالتوظيف للمفرج عنهم، وبرامج ثقافية ودينية كبرنامج الحج والعمرة الذي يهدف إلى تعميق صلة المفرج عنهم بالدين والوطن، مضيفاً أن البرنامج يقدم بالإضافة إلى مناسك العمرة رحلات تاريخية تهدف إلى تعريف المفرج عنهم بالتاريخ الإسلامي لمكة المكرمة وتقديم دورات توعوية وتثقيفية لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع والحصول على وظيفة مناسبة عقب الإفراج عنهم، فضلاً عن برامج الرعاية النفسية.

من جهته، ذكر ممثل مركز عبدالله الحمد الزامل لخدمة المجتمع عبدالرحمن الزامل، أن المركز يتبنَّى مثل هذه المبادرات الاجتماعية التنموية ويقوم برعايتها ودعمها، مؤكداً أن المركز وافق على دعم المبادرة لما لها من دور فاعل ومؤثر في المجتمع، وأضاف «تنبع أهمية المبادرة من كونها تهتم بفئة المفرج عنهم ورعايتهم، مما يؤدي إلى تقليل فرص عودتهم للسجن مرة أخرى، وتزيد من الفرص التي تجعل منهم أفراداً صالحين قادرين على المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه، وكذلك الحفاظ على أسرة المفرج عنه عن طريق تأهيل وتدريب عائل الأسرة المفرج عنه للحصول على وظيفة مناسبة عقب الإفراج ورعايته اجتماعياً ودينياً، مما ينعكس على استقرار أسرته وتماسكها.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٦) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)