الأحوال المدنية تمدد عمل العربة المتنقلة في النعيرية

مددت الأحوال المدنية فترة عمل العربة المتنقلة في محافظة النعيرية لمدة أسبوع كامل حتى يوم الخميس المقبل الموافق 30 من شهر ربيع الأول الجاري، بعد أن كان مقرراً انتهاء فترة عملها بنهاية الأسبوع الماضي.

وتهدف وكالة الأحوال المدنية من هذا القرار لخدمة مزيد من المراجعين والمراجعات عبر العربة المتنقلة المجهزة بأحدث وسائل التقنية والتجهيزات المتكاملة، التي تتضمن خدمات إصدار البطاقات، واستخراج بدل فاقد، إضافة إلى سجلات الأسرة وغير ذلك.

من جانبه، أكد مدير عام الخدمات المتنقلة بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عبدالعزيز الناصر أن الهدف الرئيس من تمديد فترة عمل العربة المتنقلة بمحافظة النعيرية هو الإقبال الكبير من المراجعين والمراجعات لإنهاء كافة الإجراءات الرسمية التابعة للأحوال المدنية، مبيناً أن وجودها يخدم كافة أطياف المجتمع من الرجال والنساء، إضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة من الجنسين.

وبين الناصر أن العمل سيستمر في العربة المتنقلة خلال الأسبوع الجاري، امتداداً للدور المميز التي تقدمه في كافة محافظات ومناطق المملكة، والعمل جارٍ على تجهيز مكتب خاص للأحوال المدنية في محافظة النعيرية في المستقبل.

نشرت هذه المادة في صحيفة الشرق المطبوعة العدد رقم (١٨٥٠) صفحة (٤) بتاريخ (٢٧-١٢-٢٠١٦)